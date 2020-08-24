  • BIST 1.115
  • Altın 459,971
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6610
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

ABD'de Covid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi

» »
ABD'de Covid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi
ABD'de Covid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.

Daha önce Covid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"TARIHI BIR BAŞARI"

Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.

Trump ayrıca, yakın zamanda Covid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

"PLAZMA TEDAVISI 'ÇOK UMUT VERICI"

Aynı basın toplantısında konuşan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.

Öte yandan eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda plazma tedavisinin bazı yerlerde zaten uygulandığını, ancak bugünkü kararla tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını ifade etti.

Daha önce Covid-19 geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılacak. Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

ABD'de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir Haftada Saptanan Yeni Tip Koronavirüs Vakası Sayısı 8523 Ağustos 2020 Pazar 14:30
  • Araştırma: Covid-19 hastası çocuklar, yetişkinlere göre daha fazla virüs taşıyor23 Ağustos 2020 Pazar 09:53
  • Kornonavirüs: Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:59
  • Gıda ambalajlarından virüs kapma riski var mı?22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:39
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tezer'den 'umumi tuvalet' uyarısı22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:07
  • Almanya’da Kovid-19 Vaka Sayısı 232 Bin’i Geçti22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:05
  • Güney Kıbrıs’a 2021’de ulaşacak Korona aşısı bedava yapılacak22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:30
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:44
  • Covid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:19
  • Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 1000'in üstünde ölüm22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti