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ABD'de Denetim Kurumu, 30 Tesla Kazasında Otomatik Pilot Sisteminin Etkisini İncelemiş

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ABD denetim kurumlarının 2016'dan bu yana otomatik pilot sisteminin kullanıldığı şüphesi olan 30 Tesla kazasına dair soruşturma başlattığı ortaya çıktı.
ABD'de Denetim Kurumu, 30 Tesla Kazasında Otomatik Pilot Sisteminin Etkisini İncelemiş

ABD denetim kurumlarının 2016'dan bu yana otomatik pilot sisteminin kullanıldığı şüphesi olan 30 Tesla kazasına dair soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi(NHTSA), özel incelemeler programlarının yürüttüğü soruşturmalar üzerine bir liste yayımladı. 

Kurum daha önce Tesla'nın otomatik pilot sistemi ile ilgili kazaları incelediğini doğrulamış ancak resmi bir sayı paylaşmamıştı. NHTSA, 30 şüpheli kazadan 3'ün otomatik pilotun devrede olmadığı sonucuna vardı. 

Bahsi geçen 30 kazada toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

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