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ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi zirve

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ABD’de aşırı doz fentanil kullanımından yaşanan ölümler tarihi zirvesinde. Ülkede ilk kez bir yılda aşırı doz ilaç kullanımından hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine ulaştı.
ABD’de fentanil ölümlerinde tarihi zirve

Bu ölümlerin yüzde 66’sı fentanil yüzünden gerçekleşti.

Fentanil bir tür opioid. Opioidler, vücutta morfin etkisi yapan ve genelde analjezik olarak kullanılan kimyasal maddeler olarak tanımlanıyor, bağımlılık yaratabiliyorlar.

Morfin ve kodein gibi reçete

2010 yılında 40 binden daha az kişi aşırı doz ilaç kullanımından hayatını kaybetmişti; bu ölümlerin yüzde 10’undan azı fentanil kullanımı kaynaklıydı.

O zamanlar ölümlerin nedeni daha çok eroin ya da reçeteli opioid kullanımıydı.

California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) tarafından bu hafta yayımlanan ve 2010-2021 yılları arasında aşırı doz yüzünden yaşanan ölümleri inceleyen bir araştırma ise ortaya çıkan vahim tabloyu ortaya koydu.

Araştırmacılar, yasa dışı üretilen fentanilin ABD’de “benzeri görülmemiş bir aşırı doz krizi yarattığını” aktarıyor.

Hawaii’den Alaska ve Rhode Island’a kadar ABD’nin bütün köşelerinde fentanil görüldüğü belirtilirken bu madde yüzünden yaşanan ilk ölümlerin 2015 yılında gözlendiği ifade edildi.

li ilaçların yanı sıra, eroin de bir opioid.

Fentanil, aşırı ağrı durumunda doktor tarafından reçeteyle yazılabilen bir ilaç; ancak yasa dışı örgütler tarafından da üretip satılıyor.

Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu’na (DEA) göre Çin’den getirilen kimyasallar kullanılarak üretilen yasa dışı ilaçlar Meksika’dan ülke sınırlarına sokuluyor.

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