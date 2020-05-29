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ABD’de ‘George Floyd’protestoları sürüyor

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ABD’de ‘George Floyd’protestoları sürüyor
ABD’de ‘George Floyd’protestoları sürüyor

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede gerilim tırmandı. New York’ta gösteri düzenleyen 10’dan fazla protestocu gözaltına alındı.

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York’ta da gösteri düzenlendi.

Manhattan’daki Union Meydanı’nda toplanan protestocular, ellerinde “Siyahilerin hayatı önemli” (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak ‘Nefes alamıyorum’ (I can’t breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı’ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.

 

Floyd’un ölümüne yol açan polise ünlülerden tepki

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesine neden olan polis memurlarına spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de tepki yağdı.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncuları Floyd’un gözaltına alınması esnasında hayatını kaybetmesi üzerine, sosyal medya hesaplarından polis şiddeti ve ırksal adaletsizliğe dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

NBA tarihinin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Los Angeles Lakers’ın ileri oyuncusu LeBron James, NFL’nin prestijli oyuncusu Colin Kaepernick’in, polis şiddeti ve ırksal adaletsizliğe dikkat çekmek için, Amerikan milli marşı okunurken yere diz çöktüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyahi basketbolcu, Kaepernick’in fotoğrafının sol tarafına ise aynı pozisyonda, Floyd’un boynuna dizi ile bastıran polisin fotoğrafını koyarak ”İşte bunun için. Şimdi anladın mı? Yoksa hala senin için bulanık mı?” notunu paylaştı.

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