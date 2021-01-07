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ABD'de Kaos: Trump Destekçileri Kongre Binasını Bastı, 4 Kişi Öldü

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ABD'nin başkenti Washington'da, başkanlık seçimi sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumu kaosa sürüklendi.
ABD'de Kaos: Trump Destekçileri Kongre Binasını Bastı, 4 Kişi Öldü

Yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Trump'ın destekçileri Kongre'yi bastı. Olaylarda 4 kişi öldü. Göstericileri kongreden çıkaran Ulusal Muhafızları Trump'ın değil, Başkan Yardımcısı Pence'in göreve çağırdığı iddia edildi.

ABD başkanlık seçimlerinde belirlenen delege oylarının sayılıp Joe Biden'ın zaferinin resmen tescil edileceği Kongre oturumu, seçimi kaybettiğini reddeden Başkan Donald Trump'ın konuşması sonrası Kongre binasını basan göstericiler nedeniyle kaosa sürüklendi. Göstericilerin kapıları kırarak binaya girmesi sonrası bir kadın göğsünden vurularak ölürken, Trump Kongre binasındaki işgalden yaklaşık iki saat sonra göstericilere 'eve dönün' çağrısı yaptı. Ancak ABD Başkanı, seçimi kaybettiğini yine kabul etmedi. Washington'daki olaylarda toplam ölü sayısı 4'e yükselirken, 52 kişi gözaltına alındı. ABD'li yetkililer 4 saatlik işgalin ardından Kongre binasının boşaltıldığını duyurdu.

NYT: EMRİ PENCE VERDİ

Kongre binasında güvenlik Ulusal Muhafızların devreye girmesi ve sokağa çıkma yasağının devreye girmesiyle sağlanırken, New York Times gazetesinden çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre, göstericileri bastıran Ulusal Muhafızların konuşlandırılması emrini Trump değil Mike Pence verdi. 

TRUMP: HİLELİ BİR SEÇİM OLDU

Trump ise Twitter'dan yayınladığı görüntülü mesajda, seçimleri kazandığı iddiasını tekrarlayarak "Acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var" deyip şöyle devam etti: "Şimdi eve dönmeniz gerekir. Huzuru, kanun ve düzeni sağlamamız gerekir. Kanun ve düzen ile insanlarımıza saygı göstermek zorundayız.

"Çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, (seçimi) hepimizin elinden, benden, sizden ve ülkemizden aldıkları başka bir zaman olmamıştı" diyen Trump, "Hileli bir seçim oldu ancak bu insanların ekmeğine yağ süremeyiz. Huzuru sağlamamız lazım. Onun için evinize gidin. Sizi seviyoruz. Sizler bizim için özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. Çok daha kötü, insanlara nasıl davrandıklarını gördünüz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN ENGELLEME

Twitter, Trump'ın video mesajına 'Şiddet riski nedeniyle' erişimi kısıtlayıp yorumları engelledi.

PENCE SIĞINAKTAN ÇIKARILDI

Olaylar, Trump'ın konuşmasında, seçimi Kongre'de tersine çevirmeyi reddeden Pence'i eleştirmesinin ve destekçilerini Kongre binasına çağırmasının ardından patlak verdi.

Trump'ın konuşması sonrasında Kongre'ye yürüyen bir grup eylemci kapıları kırarak içeri girerken, Senato'daki oturuma başkanlık yapan Başkan Yardımcısı Mike Pence sığınaktan tahliye edildi. Temsilciler Meclisi üyelerinin büyük kısmı da salondan çıkarıldı.

SİLAHLI EYLEMCİLER, GÖZYAŞARTICI GAZ

Bazı eylemcilerin silahlı olduğu ve Temsilciler Meclisi'nin girişinde polisle çatışma riski bulunduğu belirtildi. Salonun dışında göz yaşartıcı gaz atıldığı aktarılıyor.

Temsilciler Meclisi üyelerine de tahliye edilmelerinden önce gaz maskesi dağıtıldı.

Senato'ya giren eylemciler de içeride slogan atarken görüntülendi.

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