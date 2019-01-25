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ABD'de kapalı hükümet NASA çalışanlarına tuvalet temizlettirecek

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NASA, ülkede hükümetin kapalı olması nedeniyle temizlik görevlilerine cuma gününden itibaren ödeme yapılamayacağını belirterek çalışanlarının tuvalet temizliği için gönüllü olmasını istedi.
ABD'de kapalı hükümet NASA çalışanlarına tuvalet temizlettirecek

ABD'de hükümetin kapanması 34. gününe girerken ABD Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA), çalışanlara yapılan uyarı, federal çalışanların yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi.

Söz konusu ilanı Twitter hesabından paylaşan NASA çalışanı Elizabeth Blome, "Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş, Demokratlar ise bu bütçeye izin vermeyeceklerini açıklamıştı. ABD'de federal hükümetin yıl sonu geçici bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 34 gündür federal hükümet kapalı bulunuyor.

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