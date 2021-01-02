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ABD'de Kasten Koronavirüs Aşılarını Etkisiz Hale Getiren Eczacı Tutuklandı

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla korona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklandı.
ABD'de Kasten Koronavirüs Aşılarını Etkisiz Hale Getiren Eczacı Tutuklandı

Sabotajla suçlanan eczacı 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını kasıtlı olarak buzdolabından çıkararak kullanılamaz hale getirme suçlamasıyla tutuklandı. Wisconsin’deki Aurora Hastanesi’nde buzdolabında saklanması gereken 57 aşı şişesinin dışarıda olduğu fark edildi. Kimliği açıklanmayan zanlı, 2020’nin son günü mülke zarar vermek, kasıtlı reçeteli bir ilacı bozarak güvenliğini sorumsuzca tehlikeye atmak suçlarından tutuklanarak Ozaukee Cezaevi’ne gönderildi.

Açıkta bırakılan her aşı şişesi, 10 doz aşı içeriyordu. Aşıların ne kadar süredir açıkta kaldığını bilmeyen çalışanlar bu dozlarla yaklaşık 60 kişiye aşı yaptı. Kalan 500 doz aşı imha edildi.

MODERNA’DAN AÇIKLAMA

Üretici firma Moderna, soğuk zincirden çıkarılarak etkisiz kalan aşıların birine yapılmasının herhangi bir güvenlik riski taşımadığını açıkladı.

Etkisiz dozlardan aşı yapılanlar bilgilendirildi ve yeniden aşılanmaları gerektiği belirtildi. Ancak olay nedeniyle aşılanması gerek 570 kişinin ilk dozları zorunlu olarak ertelendi.

İLK ÖNCE İNKÂR ETTİ

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Polis yetkilileri aşı şişelerinin buzdolabından kasıtlı olarak çıkarılması dışında herhangi bir tahribat bulunmadığını, ancak zanlının aşıların kullanamaz hale geleceğinin bilincinde olduğunu kaydetti.

Wisconsin’deki hastane yetkilileri, aşıların açıkta bırakıldığının 26 Aralık’ta tespit edildiğini, ilk incelemede kaza sonucu olduğunu söylediğini açıkladı. Zanlının daha sonraki sorgusunda aşıları kasıtlı olarak dışarıda bıraktığını itiraf ettiği bildirildi.

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