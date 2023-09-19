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ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu

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ABD'nin South Carolina eyaletinde önceki gün kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu. Pilot, uçak düşmeden önce paraşütle atlamıştı.
ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu

Yetkililer, F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Adı açıklanmayan pilot ise paraşütle güvenli şekilde atlaması sonrası North Charleston kentine inmişti.

Pilot paraşütle atladığında uçak otomatik uçuşa alınmış, devre dışı bırakılan aktarıcısı ve gizli teknolojisi radar takibini engellemişti.

F-35'i bulmak için halktan yardım istenmişti

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada kaza için "aksilik" denildi, ayrıntı verilmedi.

Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer F-35 pilotunun ise Charleston Üssü'ne güvenli şekilde döndüğü duyuruldu.

İki F-35 uçağı, Atlantik Okyanusu kıyısı yakınlarında Beaufort şehrindeki bir filodaydı.

Yetkililer dün internet üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kaybolan uçağın yerinin belirlenmesi konusunda halktan yardım talebinde bulunmuştu.

Charleston Üssü’nün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, “Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezi'ni arayın” denilmişti.

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