ABD'de Koronavirüs'ü Yakan Maske Yapıldı

Maskenin, virüsü etkisiz hale getirmek için havayı 90 dereceye katar ısıttığı ve pille çalıştığı belirtildi.

Solunan havanın ısıtılmış ince bakır bir ağdan geçtiği, kullanım kolaylığı için ise neopren ile yalıtım sağlandığı kaydedildi. Araştırma ekibinden Profesör Michael Strano, maskenin virüsü engellemediğini ve aslında virüsün maskeden geçtikten sonra ısıtılarak 'etkisiz hale getirildiğini' söyledi.

Maskenin Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 de dahil olmak üzere çeşitli virüsleri öldürdüğünü dile getiren Strano, "Şu anda kullandığımız maskeler virüsün bir kısmını yakalamak için tasarlanmış. Koruma sağlıyorlar ancak virüsü etkisiz hale getirmeyi ve havayı strerilize etmeyi düşünmüş olan kimse yok. Bu beni şaşırttı" dedi.

Araştırmacılar, pille çalışan bu maskenin piyasa sürülmesi halinde N95 gibi medikal maskelere kıyasla 'daha pahalı' olacağını ve viral maruziyet riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılması gerektiğini aktardı.