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ABD'de kritik gün: Georgia'daki 2. tur seçimler Senato'daki dengeleri değiştirecek mi?

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ABD Senatosu'nda, Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere salı günü yapılacak ikinci tur seçimler, Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağını ve ülke siyasetindeki dengeleri belirleyecek.
ABD'de kritik gün: Georgia'daki 2. tur seçimler Senato'daki dengeleri değiştirecek mi?

100 sandalyeli ABD Senatosu'nda 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat senatör yer alıyor.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle Georgia seçimleri ikinci tura kalmış ve iki senatörün durumu askıda kalmıştı.

Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde ilk senatör koltuğu için yeniden aday olarak oyların yüzde 49,7'sini almış ve yeniden senatör olma şansını kıl payı kaçırmıştı. Perdue'nun Demokrat rakibi Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kaldı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Kelly Loeffler ikinci tur için yarışacak. Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

Georgia'da 3 Kasım'da yapılan Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi aday David Perdue 49.7 oy alarak senatör olma şansını çok küçük bir farkla kaçırmıştı.

Kongredeki dengeyi Georgia belirleyecek

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.

Senato'da eşitlik sağlanırsa Biden'ın yardımcısı Kamala Harris dengeleri değiştirecek

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilir.

Trump'dan Georgia'da Cumhuriyetçi adaylara destek mitingi

Georgia'daki seçimlerin bu denli kritik olması, partilerin önde gelen isimlerini de harekete geçirdi. Hem Biden hem de Donald Trump sık sık bu eyaletteki seçimlerin önemine işaret ediyor.

ABD'nin mevcut Başkanı Trump'ın Senato seçimlerden bir gün önce pazartesi günü Georgia'da miting düzenleyerek Cumhuriyetçi adaylara destek araması bekleniyor.

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