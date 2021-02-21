  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü

» »
ABD'nin Colorado eyaletinde kalkış sırasında motoru alev alan Boeing 777 tipi bir yolcu uçağının motorunun parçaları acil iniş sırasında çevredeki evlerin üzerine düştü.
ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü

United Airlines'a ait Denver-Honolulu seferini yapan uçakta 213 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

Uçak arızanın ardından Denver Havalimanı'na geri döndü. Yerel saatle Cumartesi günü öğlen yaşanan olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Federal Havacılık Dairesi (FAA), kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın sağ motorunda bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

Yolcular, kalkıştan kısa bir süre sonra "büyük bir patlama" duyduklarını aktardı.

Yolculardan David Delucia, "Uçak şiddetle sallanmaya başladı. İrtifa kaybettik ve hızla aşağı inmeye başladık" dedi.

Delucia, uçağın düşmesi halinde kimliklerinin tespit edilebilmesi için eşiyle birlikte cüzdanlarını çıkartıp ceplerine koyduklarını da sözlerine ekledi.

İnternette yayınlanan görüntülerde motordan duman çıktığı görülüyor. Uçağın içinden çekildiği söylenen bir videoda, motorun dış kabuğunun çıktığı ve yanmakta olduğu görülüyor.

Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen parçalar ise havaalanına yakınlarındaki Broomfield bölgesinde evlerin bulunduğu alana düştü.

Broomfield polisi, bölge sakinlerinden parçalara dokunmamalarını istedi.

Konuyla soruşturma açılacağı belirtildi.

_117102617_mediaitem117102616.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de 1,3 Milyar Dolar Çalma Girişimiyle Suçlanan Kuzey Kore'li 3 Bilgisayar Korsanına Dava18 Şubat 2021 Perşembe 13:45
  • ABD Ordusunun Üçte Biri Kovid-19 Aşısı Olmayı Reddediyor18 Şubat 2021 Perşembe 13:15
  • Aşırı Soğuklar ABD Ve Meksika’da Can Aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
  • Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24
  • Endonezya’daki heyelanda ölü sayısı 12’ye çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:35
  • Mıchael Jordan, Kuzey Carolina'da 2 Klinik Açmak İçin 10 Milyon Dolar Bağış Yaptı16 Şubat 2021 Salı 14:05
  • Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Müslüman Mezarlığında Toprağa Verildi16 Şubat 2021 Salı 13:15
  • Trump'ın Aklandığı Kongre Baskını İle İlgili, 11 Eylül Benzeri Araştırma Komisyonu Kurulacak16 Şubat 2021 Salı 13:00
  • ABD Askerlerinin Konuşlu Olduğu Erbil'deki Havalimanına 14 Roketin Fırlatıldığı Ortaya Çıktı16 Şubat 2021 Salı 10:32
  • 'El Turco' Lakaplı Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Hayatını Kaybetti15 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti