ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ADP Ulusal İstihdam Raporu, ABD’de özel sektör istihdamının aralık ayında 235 bin ile beklentilerin üzerinde arttığını açıkladı.

Ekonomistler, ABD’de özel sektör istihdamının aralıkta 150 bin artacağını tahmin ediyorlardı.

Böylece özel sektör istihdamı geçtiğimiz yılın temmuz ayından beri en güçlü performansı gösterdi.

Özel sektör istihdamında kasım ayındaki artış ise 127 bin kişi olmuştu.

VERİ SONRASI PİYASALARDA DÜŞÜŞ

ABD borsasının ana endekslerinin vadeli kontratları, ABD özel sektör istihdamının aralık ayında beklentilerden daha fazla yükselmesinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına dair endişeleri artırmasıyla keskin şekilde düştü.

TSİ 16:27 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,23 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları da yüzde 0,20 geriledi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0,20 düştü.

Ons Altın yüzde 0,80’in üzerinde değer kaybederek 1840 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksinde güçlenme ile Euro/dolar paritesi de yüzde 0,30’un üzerinde değer kaybetti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Ülkede işsizlik maaşı başvuruları ise geçen hafta ​204 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 24 Aralık haftası için 225 bin olarak açıklanan başvuru sayısı da 223 bin olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması ise 213 bin 750 seviyesine geriledi.