  • BIST 1.443
  • Altın 509,824
  • Dolar 8,5484
  • Euro 10,3641
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

ABD’de Polis Şiddetini Protesto Eden Göstericilerin Üzerine Araç Sürüldü: 1 Ölü, 3 Yaralı

» »
ABD’nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD’de Polis Şiddetini Protesto Eden Göstericilerin Üzerine Araç Sürüldü: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Minneapolis Polis Departmanı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Kendi Döneminde Silahlı Çatışmalarda Ölenlerin Ailelerinden Özür Diledi12 Haziran 2021 Cumartesi 11:12
  • Putin: Biden, içgüdüleriyle hareket eden ve renkli bir kişiliğe sahip olan Trump'tan çok daha farklı biri12 Haziran 2021 Cumartesi 10:14
  • Koronavirüsün sırrı bu 6 kişide! ABD peşlerine düştü! Kökü 2012 yılına kadar dayanıyor11 Haziran 2021 Cuma 10:20
  • ABD Dışişleri: S-400 alımı, Türkiye'nin NATO taahhütleriyle çelişiyor11 Haziran 2021 Cuma 09:29
  • ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı Zahid Quraishi, Senatodan onay aldı11 Haziran 2021 Cuma 09:28
  • ABD’de Askeri Üsse Silahlı Saldırı10 Haziran 2021 Perşembe 19:10
  • ABD, Türkiye dahil 61 ülkeye Covid-19 nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını gevşetti09 Haziran 2021 Çarşamba 11:18
  • Kanada’da saldırı kurbanı aile için anma09 Haziran 2021 Çarşamba 10:49
  • Meksika seçimlerinde kadın adayların tarihi zaferi09 Haziran 2021 Çarşamba 10:41
  • ABD Türkiye'nin de aralarında olduğu 110 ülke ve bölgeye seyahat uyarısını gevşetti09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti