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ABD’de polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkiye yol açtı

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ABD’de polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkiye yol açtı
ABD’de polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkiye yol açtı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu. Polisin 7 el ateş ettiği kişinin durumu ağır.

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre olay, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana geldi. Polisin açıklamasına göre “aile içi bir olay” gerekçesiyle gelen ihbar üzerine yerel polis, ihbarda belirtilen yere gitti ve olay burada yaşandı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.

Durumu ağır

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etti.

Konuyla ilgili basın toplantısında polis yetkilileri, olayın hemen ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kenosha’da sokağa çıkma yasağı

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.

Olayların ardından Kenosha’da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği açıklandı.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

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