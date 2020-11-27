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ABD'de Red Rock Çölü'nde Dikili Bulunan Gizemli Monolit, Meraklıların İlgisini Çekiyor

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ABD'nin Utah eyaletindeki Red Rock Çölü'nde gizemli bir metal monolitin bulunmasının ardından, meraklı kaşifler bölgeye akın etti.
ABD'de Red Rock Çölü'nde Dikili Bulunan Gizemli Monolit, Meraklıların İlgisini Çekiyor

BBC'deki habere göre, bölgede helikopterle keşif yapan bir pilot tarafından keşfedilen 3,6 metre uzunluğundaki dikdörtgen monolitin fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, onu yakından görmek isteyen maceracılar, gizemli nesneye ilk ulaşan olmak için adeta birbiriyle yarıştı.

Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, kumtaşı kayalıkların çevrelediği çöl arazisinin kaybolmaya müsait olması nedeniyle monolitin yerine dair detaylı bilgi paylaşmazken, internette uydu fotoğraflarını tarayan meraklılar koordinatlarını tespit etmeyi başardı.

Monolit'in fotoğraflarının 24 Kasım'da kamuyla paylaşılmasının ardından, meraklı kaşifler dünden itibaren bölgeye ulaşmaya başladı.

KİM, NEDEN VE NASIL GETİRDİ?

Öte yandan monoliti oraya kimin, neden koyduğu, metal kaidenin uzak bölgeye nasıl taşındığı soruları gizemini koruyor.

Monolitin, ABD'li yönetmen Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Macerası" filminin hayranlarından biri tarafından oraya dikilmiş olabileceği ileri sürülüyor.

Kubrick'in filminde benzer bir monolit, uzaydan dünyaya düşüyordu. 

BİR SANAT ESERİ Mİ?

Öte yandan nesnenin bir sanat eseri olabileceği de iddia ediliyor. Monolitin, sütun formundaki heykelleriyle tanınan Amerikalı heykeltıraş John McCracken'ın daha önce bilinmeyen bir çalışması olabileceği iddiası sosyal medyada yer aldı.

2011'de ölen McCracken'ın eserlerini sergileyen galerinin sahibi David Zwirner, başta iddiayı doğrularken, sonradan yaptığı açıklamayı geri çekerek, bunun başka bir sanatçı tarafından McCracken'den ilham alarak yapılmış olabileceğini ileri sürdü. 

UZAYLILAR MI GETİRDİ?

Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, yaptığı açıklamada, nesnenin uzaylılar tarafından oraya getirilmiş olduğu iddialarına karşı "Federal hazine arazilerinde, izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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