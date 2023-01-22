ABD’de silahlı saldırı! Can kaybı yükseliyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 10'a yükseldi. Yaralı sayısı da 10 olarak açıklandı.

Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Monterey Park ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi.

Los Angeles Şerif Departmanından yapılan açıklamada, Olay yerine gelen polis ekipleri, işletmeye girdi ve çok sayıda vurulan kişi tespit etti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen Monterey Park İtfaiyesi, yaralılara müdahale etti. 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

En az 10 yaralı da en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların bazılarının durumu kritik denildi. Öte yandan şüphelinin arandığı aktarıldı.

Silahlı saldırıya yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmaya Monterey Park Polis Departmanı, Kaliforniya Valilik Acil Servis Departmanı ve FBI Los Angeles Ofisi de katıldı.