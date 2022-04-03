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ABD’de silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı

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ABD'nin Sacramento kentinde silahlı bir saldırgan kalabalığa ateş açtı.
ABD’de silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı

ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde gece kulüplerinin yoğun olduğu bir bölgede silahlı saldırı meydana geldiği açıklandı.

Sacramento Polis Departmanı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pazar sabahı Sacramento şehir merkezinde silahlı bir saldırganın rastgele ateş açtığını ve 15 kurbanı hedef aldığını yazdı. 9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı görüldü, arka planda ise silah sesleri duyuldu. Çok sayıda ambulansın olay yerine geldiği belirtildi.

Yerel medya, saldırganın bir araçtan otomotik silahla El Santo Restaurant & Ultralounge dışında bekleyen kalabalığa ateş açtığını yazdı.

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