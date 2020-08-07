  • BIST 1.034
  • Altın 483,859
  • Dolar 7,2791
  • Euro 8,6214
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek iddiasında bulundu

» »
ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek iddiasında bulundu
ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek iddiasında bulundu

ABD'de seçim kahini olarak nitelendirilen profesör Allan Lichtman, 3 Kasım'da yapılacak seçimi Demokrat aday Joe Biden'ın kazanacağını söyledi. Lichtman, 2016 seçimlerini ABD'nin şimdiki başkanı Donald Trump'ın kazanacağını söyleyen az sayıda insandan biriydi.

1984 yılından beri yapılan tüm başkanlık seçimlerini doğru tahmin ettiği belirtilen American University'de profesör olarak görev yapan Allan Lichtman yeni tahminini açıkladı.
Öngörülerini 13 maddelik bir listeye göre yapan Lichtman'a göre Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı yenerek 2020'den itibaren Oval Ofis'teki yeni lider olacak.
New York Times'a konuşan Allan Lichtman, 13 kriterde ağırlığın Biden'da olmasına rağmen seçimin zorlu geçeceğini söyledi. Lichtman'a göre Biden yedi kriterde ön plandayken, Trump ise altı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pasifik’teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu04 Ağustos 2020 Salı 14:08
  • Trump: "karantinalar, kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor"04 Ağustos 2020 Salı 09:33
  • Isaias Kasırgası, ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı04 Ağustos 2020 Salı 09:30
  • Bilgisayarda hazırladığı çekle Porsche satın aldı03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:27
  • Siyahi modeli zincire vuran giyim firması büyük tepki çekti03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:27
  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Rusya'ya hangi durumda yaptırım uygulanmayacağını açıkladı03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:43
  • Trump’tan Boston Maratonu saldırganına verilen ‘idam cezası’nın uygulanması talebi03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:02
  • TikTok'tan Trump'a rest02 Ağustos 2020 Pazar 19:30
  • Koronavirüs: Bill Gates'e göre ABD'de yapılan testlerin çoğu, israftan başka bir şey değil01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:14
  • ABD'den Çin hükümeti kuruluşu ve yetkililerine Uygur yaptırımı01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti