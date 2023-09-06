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ABD’de yolcu ishal olunca uçak geri döndü

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ABD’den İspanya’ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan iki saat sonra geri döndü.
ABD’de yolcu ishal olunca uçak geri döndü

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, cuma günü Delta Havayollarının Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu ‘biyolojik tehlike‘ ihbarında bulundu.

Bunun üzerine uçak, kalkıştan iki saat sonra tekrar Atlanta Havalimanı’na döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, “Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta’ya dönmek istiyorlar” dendi

Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta ‘tıbbi bir durum‘ olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta’ya döndüğünü doğruladı.

Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

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