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ABD'deki araştırma, aşırı sıcaklıklarla nüfus yoğunluğu arasındaki bağı ortaya koydu

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ABD'de yapılan çalışma, aşırı sıcak havaya maruz kalma oranının 1983'ten bu yana 3 katına çıktığını ve bunun nüfus yoğunluğuyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
ABD'deki araştırma, aşırı sıcaklıklarla nüfus yoğunluğu arasındaki bağı ortaya koydu

Columbia Üniversitesi'nin nüfus ve sıcaklık tahminlerini içeren verileri üzerinden yaptığı analizde,1983'ten 2016'ya kadar aşırı sıcaklara maruz kalmanın 3 kart arttığı belirtildi.

Küresel ısınmanın artmasına bağlı olarak günlük sıcaklık ortalamasının yükselerek tehlikeli bir hal aldığına değinilen analizde, ısı artışının insanlarda deri dökülmesi, kramp ve sıcak çarpması gibi sonuçlarının görüldüğünün altı çizildi.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan bir veri çalışmasında ise dünya genelinde 13 bin 115 şehir merkezinin sıcaklıklarının ölçüldüğü, neredeyse yarısında ısı artışı eğiliminin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Isı artışının, açık ara en fazla, Hindistan'ın da içinde bulunduğu Güney Asya'da yaşandığı kaydedilen çalışmada, sıcaklık artışıyla nüfus yoğunluğu arasındaki doğru orantıya dikkat çekildi. Çalışmada, aynı bölgede bulunan Bangladeş'in Dakka şehrinin 1983'te 7,7 milyon olan nüfusunun 2016'da 24 milyona çıktığı, yıl içinde yaşanan aşırı sıcak gün sayısının da her yıl 1,5 gün arttığı vurgulandı.

Çalışmada, Dünya'nın sıcaklığını sanayi öncesi zamanların seviyesine (1,5 santigrat derece) çekmeye çalışan ülke yöneticilerinin, "söz konusu veriler ışığında küresel ısınmayla ilgili daha bilinçli kararlar alabileceği" değerlendirmesinde bulunuldu.

 

AP

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