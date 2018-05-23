ABD’den İran açıklaması: Şartların yerine getirilmesi imkansız değil

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek

bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında

gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD’nin İran’a sunduğu 12 maddelik şartın yerine getirilmesinin imkansız olmadığını belirten

Pompeo, “Şartlarımızın uygulanmasının imkansız olduğuna dair haberler gördüm. Biz kolay şartlar

sunduk ve açık olmak gerekirse dünyadaki çoğu ülke bununla ilişki halinde.” dedi

Pompeo, İran halkının da ABD’nin bu isteklerini paylaştığını iddia etti.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,

İran’a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu’daki “terör gruplarına” desteğini kesmesi

çağrısında bulunmuştu.



İran’la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Pompeo, anlaşmada yer alması için 12

maddelik şart sunmuştu.



ABD’nin İran’a sunduğu 12 maddelik şart arasında, İran’ın uranyum üretimini sonlandırmasından

Suriye’de, Yemen’de desteklediği gruplara desteği kesmesine kadar farklı talepler bulunuyor.

ABD, belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise İran’ı tarihin en sert yaptırımlarıyla tehdit

ediyor