ABD'den kafa karıştıran açıklama ; Suriye'de askeri harekata istekliyiz !

Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Suriye'de yeni bir askeri harekata istekli olduğunu, ancak böyle bir adıma gerek duyulmamasını umduklarını söyledi.
Amerikalı bakan, İran'a bağlı milislerin Suriye'den çıkartılması gerektiğini vurguladı. "Diplomasiyi kullanarak ve ortaklarımızla çalışarak Suriye'deki her İran postalını çıkaracağız" dedi.
Pompeo, Washington yönetiminin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde ise her zaman kaosun ortaya çıktığını savundu.
ABD lideri Trump, Suriye'deki 2 bin askerin çekileceğini 2018'in son günlerinde açıklamıştı. Pentagon'dan gelen son bilgiler, çekilmenin zamana yayılacağı yönünde.
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