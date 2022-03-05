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ABD’den, NATO’nun Doğu Kanadında Bombardıman Uçaklarıyla Tatbikat

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ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.
ABD’den, NATO’nun Doğu Kanadında Bombardıman Uçaklarıyla Tatbikat

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO’nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

Avrupa’daki ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’nin en büyük stratejik bombardıman uçaklarından B-52 Stratofortress uçakları, İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonu olan RAF Fairford’dan havalanarak yakın hava desteği ve entegrasyon görevi eğitimi verdi.

B-52 bombardıman uçakları daha sonra Romanya’ya uçuş gerçekleştirerek, burada bombardıman görev gücünün bir parçası olarak daha yakın hava desteği eğitimi aldı.

Romanya hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuş ile ABD, bombardıman uçaklarını Rus hava kuvvetlerinin hava üstünlüğünü kurmaya çalıştığı Ukrayna hava sahasının bitişiğindeki NATO ülkelerinin tam sınırına yerleştirdi.

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, Afrika Hava Kuvvetleri ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı Komutanı General Jeff Harrigian yaptığı açıklamada, “Bombardıman Görev Kuvvetleri (BTF) rotasyonları, özellikle bu zor zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bütünleşmek ve onlarla eğitim almak için kritik bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

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