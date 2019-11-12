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ABD'den şişeye konup denize bırakılan mektuba 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi

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ABD'de 10 yaşındayken denize şişe içinde mektup bırakan bir çocuk, dokuz yıl sonra Fransa'dan mektubuna cevap aldı.
ABD'den şişeye konup denize bırakılan mektuba 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi

Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında ABD Boston'dan denize bırakmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dokuz yılda Atlantik Okyanusunu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor.

En sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor.

Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, "lütfen cevap yazın" diyerek sonlandırıyor.

'9 YIL, AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ'

2010 yılının Ağustos ayında yazılan mektubu, Ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh'un beklediği cevabı yazdı.

Şişeyi 10 Ekim'de bulduğunu açıklayan Dubois, mektuba eklediği harita ile şişenin tam olarak nerede karşısına çıktığını da belirtiyor.

19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orjinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı.

"9 yıl, aklım başımdan gitti" cümlesiyle biten paylaşım 4 günde 132 bin kere paylaşıldı.

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