ABD’den Türkiye’ye ‘Rusya’ya yaptırım’ baskısı artıyor

Ukrayna işgali sonrası Rusya’ya birçok yaptırımı hayata geçiren ABD’nin bu konuda Türkiye’ye baskıyı artırdığı yönünde yeni bir haber, ABD’nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesinde yayınlandı.

ABD yönetiminin Türkiye'ye, ABD yapımı Rus yolcu uçaklarına Türkiye'deki havalimanlarında hizmet ve teknik destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD'nin Rusya ve Belarus'tan gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması halinde, Türkiye'ye yaptırım uyarısında bulunduğunu yazdı. Havacılık istatistiklerine de yer verilen habere göre, 1 Ekim 2022'den bugüne kadar Rus ve Belarus hava yollarına ait Boeing uçakları Türkiye'ye 2 bin 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi.

ABD yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın ABD yapımı ticari uçakları kullanmasına yasak getiren ihracat kontrolü uygulamaya başlamıştı. Söz konusu ihracat kontrolü kapsamında, ABD'de üretilen ya da yüzde 25'ten fazla parçası ABD üretimi olan ticari uçakların Rusya ve Belarus'a uçmasını yasaklıyor.

ABD’Lİ BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE’YE GELDİ

Üst düzey ABD'li yetkililerin geçen ay, bu yaptırımı delen Türk şahıs veya kurumların para ve hapis cezası ya da ihracat imtiyazının kaybedilmesi gibi uygulamalarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu belirtildi. Wall Street Journal'ın haberinde, ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Thea Rozman Kendler'ın geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk yetkililere bu mesajı ilettiği bildirildi.

ABD yönetimine bağlı Amerika'nın Sesi haber sitesi ise, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcünün Türkiye ile ilgili ayrıntı vermeden İhracat Uygulama Ofisi'nin havacılık şirketlerine bir uyarı gönderdiğini vurguladığını aktardı. Açıklamada, “Bu adım ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Kendler'ın ziyareti gibi devam eden görüşmeler, uyguladığımız denetimin anlaşılması, ortaklığın ve yükümlülüklere uyulmasının teşvik edilmesi ve bilgi paylaşımının sağlanmasına yönelik ABD'nin çabaları açısından önem taşımaktadır” denildi.

‘TEKNİK OLARAK ÇALINTI UÇAKLAR’

ABD ve AB ülkelerinin yaptırım kararlarına rağmen Rus havayolu şirketleri, Amerikan Boeing uçaklarıyla sefer düzenlemeye devam ediyor. Bu uçuşlar arasında Moskova'dan İstanbul, Antalya ve İzmir'e yapılan tarifeli seferler de bulunuyor.

Haberde, yaptırımların başlamasıyla birlikte özellikle Türkiye'ye ve Türkiye'den uçan uçakların kuyruk numaralarının değiştirildiği iddiası da dikkat çekti. Gazeteye konuşan uzmanlar, İrlandalı bir şirketten kiralanan bu uçakların teknik olarak şu anda çalıntı durumda olduklarını savundu.

Wall Street Journal, Ukrayna işgalinin başından beri milyonlarca Rus vatandaşının Türkiye'ye seyahat ettiğine dikkat çekti. Haberde, Türkiye'ye yönelik yaptırım uyarısının ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı uzun vadede yalnızlaştırma hedefinin başarısı açısından önemli bir sınav olduğu yorumu yapıldı.

Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Batılı ülkelerin Ankara’ya yaptırım konusunda uyarılarda bulunduğu haberleri daha önce de gündem olmuştu.