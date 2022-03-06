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ABD’den Üst Düzey Heyet Venezuela’ya Gidiyor

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İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, üst düzey ABD'li yetkililerin Rusya'nın müttefiklerinden Venezuela'da temaslarda bulunulacağını duyurdu.
ABD’den Üst Düzey Heyet Venezuela’ya Gidiyor

Rusya-Ukrayna savaşı hızla genişlerken Reuters’a konuşan kaynaklar, üst düzey ABD’li yetkililerin Venezuela’ya giderek resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.

ABD’nin yaptırımları ve uyguladığı siyasi baskı sonrasında iki ülke arasındaki diplomatik bağlar kopmuş ve iki ülkeden isimler de uzun bir süre bir araya gelmemişti.

ABD’li yetkililerin Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun hükümetiyle görüşeceği belirtilirken, Caracas’ın Rusya’ya destek vermemesinin isteneceği belirtildi.

Rusya lideri Putin’in sağlam müttefiklerinden olan Maduro’ya, Rusya’ya desteği azaltma konusunda müzakere yapılacağı da belirtildi.

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