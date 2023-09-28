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AB'de her 4 çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya

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Avrupa Birliği'nde 2022'de çocukların yüzde 24,7'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.
AB'de her 4 çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) içerisinde çocukların yüzde 24,7'si (yaklaşık 20 milyon) yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Söz konusu oran 2021 yılında yüzde 24,4 olarak kaydedilmişti.

En yüksek oranlar yüzde 41,5 ile Romanya, yüzde 33,9 ile Bulgaristan, yüzde 32,2 ile İspanya'da, en düşük oranlar ise yüzde 10,3 ile Slovenya, yüzde 13,4 ile Çekya, yüzde 13,8 ile Danimarka'da ölçüldü.

Almanya'nın yüzde 24 ile AB ortalamasına yaklaşması, Fransa'nın ise yüzde 27,4 ile ortalamayı aşması dikkati çekti.

Söz konusu istatistikte, geliri ülkedeki ortalama gelirin yüzde 60'ın altında kalan kişiler "yoksulluk tehdidi altında" olarak sınıflandırıldı. "Sosyal dışlanma" ise yeterli ısınma, tatil yapabilme, binek araç sahibi olma gibi ülkedeki yaşam standartlarına göre ölçüldü.

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