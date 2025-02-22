AB'de yenilenebilir enerji kullanımı 2023'te rekor düzeye ulaştı

Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji kaynakları, 2023 tarihinde brüt elektrik tüketiminin %45,3'ünü oluşturdu ve 2022'ye kıyasla %4,1 puanlık önemli bir artış gösterdi. Bu, 2004 yılından bu yana brüt elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payındaki en büyük yıllık artış olarak kaydedildi. 2022'de %3,5, 2020'de ise %3,3 artış gerçekleşmişti, bu da son yıllarda yenilenebilir enerjinin hızla yayılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Eurostat verilerine göre, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin büyük bir kısmı rüzgar ve hidroelektrik enerjisinden sağlandı. Rüzgar enerjisi toplamın %38,5'ini, hidroelektrik enerji ise %28,2'sini oluşturdu. Güneş enerjisi, %20,5'lik payla üçüncü sırada yer alırken, katı biyokütle ve diğer yenilenebilir kaynaklar sırasıyla %6,2 ve %6,6'lık pay aldı.

Son on yılda, rüzgar ve güneş enerjisinin hızla artan kapasitesi, yenilenebilir elektrik üretimindeki büyümenin temel motoru oldu. Özellikle güneş enerjisi, 2008 yılında yalnızca 7,4 teravatsaat (TWh) ile toplam elektrik tüketiminin %1'ini oluştururken, 2023'te bu rakam 252,1 TWh'ye yükseldi.

AB ülkeleri arasında, en yüksek yenilenebilir enerji payına sahip olanlar Avusturya (%87,8, çoğunlukla hidroelektrik), İsveç (%87,5, çoğunlukla hidro ve rüzgar) ve Danimarka (%79,4, çoğunlukla rüzgar) oldu. Ayrıca Portekiz (%63,0), Hırvatistan (%58,8), İspanya (%56,9), Letonya (%54,3) ve Finlandiya (%52,4) gibi ülkeler de yenilenebilir enerjinin toplam elektrik tüketimindeki payını %50'nin üzerinde tutmayı başardı.

Buna karşın, yenilenebilir kaynaklardan elektrik tüketiminin %20'nin altında olduğu ülkeler arasında Malta (%10,7), Çek Cumhuriyeti (%16,4), Lüksemburg (%18,0) ve Macaristan (%19,5) yer aldı.

AB'de yenilenebilir enerji kullanımı, küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkarken, ülkeler arasındaki farklılıklar, enerji geçişinde izlenecek stratejilerin çeşitliliğini yansıtıyor. Yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanımı, enerji güvenliğini artırırken, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak çevresel etkileri minimize etmeyi hedefliyor.