ABD'li model Ratajkowski’den skandal hata: Rusya ile Ukrayna'yı karıştırdı

ABD’li ünlü model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından bir skandala imza attı. Ratajkowski, kapağı için poz verdiği bir derginin fotoğrafını paylaşırken, ülkeleri karıştırıp Ukrayna yerine Rusya yazdı.

ABD'li model Emily Ratajkowski, Harper's Bazaar dergisinin Japonya ve Ukrayna ofisinin dergi kapağı için poz verdi. Kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan model, Ukrayna yerine Rusya ofisi ile çekim yaptığını yazdı.

Ratajkowski'nin "Harpers Bazaar Russia ve Harpars Bazaar Japonya! Teşekkürler" yazması Ukraynalıların tepkisini topladı.

Kullanıcılar modelin Ukrayna ile Rusya'yı karıştırmasını üzücü olarak nitelendirirken yaptığının büyük bir hata olduğunu belirtti.

Novikovaiulia isimli kullanıcı "Ukrayna, Rusya değil" yazdı.

Durum Rus kullanıcılardan olumlu tepki aldı.

Crazyyyura isimli kullanıcı da "Emily kutlarım! Gerçek Ukraynalılar hep Rusya'nın yanındaydı ve öyle olacaklar, dostluk halkla beraber! Gerisi internetteki aptallar ve troller" yazdı.