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ABD'nin Başkenti Washington Dc'de Trump Karşıtı Heykeller Dikildi

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ABD'nin Başkenti Washington Dc'de Trump Karşıtı Heykeller Dikildi
ABD'nin Başkenti Washington Dc'de Trump Karşıtı Heykeller Dikildi

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Başkan Donald Trump'ı "sivil haklar ve özgürlükleri yok eden adam" olarak betimleyen heykeller dikildi. 

Kendilerine "Trump Heykelleri Girişimi" ismi veren bir grup sanatçının yaptığı heykeller Washington DC'nin farklı konumlarında yer aldı. 

Trump'ın ülkedeki polis şiddeti karşıtı gösteriler esnasında, Beyaz Saray'ın karşısındaki kilise önünde elinde İncil ile poz vermesine tepki olarak dikilen bir heykelde Trump'ın pozu sırasında, polisin de elinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" pankartı taşıyan bir göstericiyi dövdüğü tasvir edildi. Freedom Plaza olarak bilinen konuma dikilen heykelin kaidesine de "Poser (Pozcu)" yazıldı. 

Washington DC'deki Trump Hotel önüne dikilen bir başka heykelde ise Trump'ın gösteriler esnasında Beyaz Saray'daki sığınağa götürülmesine gönderme yapıldı. Trump'ın elinde bir oyuncak ayı ile yerde otururken tasvir edildiği heykelin kaidesine de "Bunker (Sığınak)" yazıldı. 

Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına rağmen çocukların okula gitmesi ısrarına atıfta bulunulan başka bir heykelde de Trump'ın elinde golf sopası tutarken, yüzünde maske olan bir çocuğa da "okula git" demesi tasvir edildi. 

Söz konusu 3 heykelin kaidesinde ise "ABD Başkanı Donald Trump. Sivil hakları ve özgürlükleri yok eden adam." ifadesi yer aldı. 

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