  • BIST 7698.68
  • Altın 1680.741
  • Dolar 27.0311
  • Euro 28.8999
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

» »
ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı.
ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD'nin milli borcu ilk kez 33 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD Kongresinin, 2023 mali yılının sona ereceği eylül sonunda yeni bir geçici bütçeyi geçirerek hükümetin kapanmasını önlemeye çalıştığı bir dönemde, ülkenin borcu tarihi seviyelere yükseldi.

Amerika'nın uzun vadeli mali zorluklarını ele almaya yönelik çalışmalar yürüten Peter G. Peterson Vakfı Üst Yöneticisi Michael Peterson, konuya ilişkin açıklamasında, kanun yapıcılar kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ABD'nin milli borcunun trilyonlarca dolar artmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede haziranda yaşanan borç limiti "hesaplaşmasının" ardından 32 trilyon dolarlık borç sınırının aşıldığını aktaran Peterson, politika yapıcıların, Amerikalıların gerçek mali problemlerine çözüm getirmeyen partizan kavgalar yerine temel sorun olan borcun kendisine odaklanmasını istediğini ifade etti.

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası Kongre'de anlaşma sağlanmış ve ABD Başkanı Joe Biden haziranda borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya ölüm" yazılı pankart açtı08 Eylül 2023 Cuma 11:40
  • Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem07 Eylül 2023 Perşembe 14:37
  • Meksika'da 2024 devlet başkanı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Sheinbaum oldu07 Eylül 2023 Perşembe 12:33
  • Trump’ın duruşması televizyondan canlı yayınlandı07 Eylül 2023 Perşembe 08:40
  • ABD’de yolcu ishal olunca uçak geri döndü06 Eylül 2023 Çarşamba 18:56
  • Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı06 Eylül 2023 Çarşamba 12:37
  • Trump, Cumhuriyetçi başkan adayları arasında yüzde 52 ile açık ara önde gidiyor06 Eylül 2023 Çarşamba 09:44
  • BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı06 Eylül 2023 Çarşamba 08:44
  • Şili'de 13 yıl önce göçükte mahsur kalan madenciler, 1,4 milyon dolar tazminat kazandı05 Eylül 2023 Salı 12:14
  • Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı05 Eylül 2023 Salı 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti