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ABD'nin Eski Kiev Büyükelçisi: NATO, Henüz Ukrayna'nın Üyeliği Yönünde Adım Atmaya Hazır Değil

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ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi John Herbst, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, son NATO Zirvesi öncesinde ülkesinin üyelik konusunu gündeme getirmemesi gerektiğini ifade etti.
ABD'nin Eski Kiev Büyükelçisi: NATO, Henüz Ukrayna'nın Üyeliği Yönünde Adım Atmaya Hazır Değil

ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi John Herbst, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, son NATO Zirvesi öncesinde ülkesinin üyelik konusunu gündeme getirmemesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna medyasına konuşan eski Büyükelçi Herbst, NATO'nun Kiev ve Tiflis'e yönelik politikasını 13 yıl önce Bükreş'teki zirve sırasında belirlediğini söyledi.

ABD'li diplomat, "Bu, kapının Gürcistan ve Ukrayna için açık olduğu, ama henüz ittifakın bu yönde somut adımlar üzerinde çalışmaya hazır olmadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

NATO liderleri geçene pazartesi günü bir araya gelmişti. Zirvede, Ukrayna ve Gürcistan’ın üyelik haklarına destek çıkmış, potansiyel üyelerin reformları sürdürmesi gerektiği kaydedilmişti. Bununla birlikte bu iki ülkenin ne zaman ittifaka alınacağına dair bir tarih verilmemişti.

Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya tam üye olmayı hakkettiğini söylemişti.

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