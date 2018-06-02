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ABD'nin gümrük vergisi kararına karşı ilk adım

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ABD'nin gümrük vergisi kararına karşı ilk adım
ABD'nin gümrük vergisi kararına karşı ilk adım

ABD'nin ithal çelik ile alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararı sonrası bu uygulamadan etkilenen ülkeler, ABD'ye karşı duracağını açıkladı. İlk adım Kanada ve Meksika'dan geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı yeniden harika yap" sloganını gerçekleştirmek amacıyla ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle bu karardan etkilenen ülkeler ABD'ye karşı duracaklarını açıkladı. Karardan etkilenen Avrupa Birliği (AB) ABD'den ithal edilen bazı ürünler için ek gümrük vergisini uygulamaya hazırlanırken, Kanada ve Meksika bu yönde kararlar aldıklarını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Perşembe günü yaptığı açıklamada alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi uygulamasından iki ay kadar muaf tutulan AB, Kanada ve Meksika'nın muafiyetlerinin 1 Haziran itibariyle kaldırılacağını belirtmişti. Ross, Kanada ve Meksika ile 24 senedir varolan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi görüşmelerinin "beklenenden uzun sürmesi" ve görüşmelerin bitiş tarihiyle ilgili "kesin bir zamanlama olmaması" nedeniyle bu iki ülke için muafiyeti kaldırma kararı aldıklarını aktarmıştı.

Kanada ve Meksika'dan misilleme gümrük vergisi

ABD'nin bu adımına Kanada ve Meksika'dan karşı adım gecikmedi. Kanada, ABD'den ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamında 12 milyar 800 milyon dolar değerinde misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Meksika da çelik, aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu birtakım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Meksika Ticaret Bakanı Yardımcısı Juan Carlos Baker Twitter'da yaptığı açıklamada, "Meksika, ABD'nin Kuzey Amerika'da ticareti bozan tek taraflı ve korumacı önlemlerini kuvvetli bir şekilde reddediyor" dedi.

AB yetkilileri ile haftalarca süren görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve taraflar arasında bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle AB'ye tanınan muafiyetin de kaldırılması kararını açıklayan ABD Ticaret Bakanı Ross, AB'nin "süresiz ve koşulsuz bir şekilde ek gümrük vergilerinden muaf tutulma" isteğini karşılamaya niyetlerinin olmadığını söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gün" dedi ve ABD'ye misilleme yapacaklarını açıkladı. Juncker uyuşmazlığın çözümü için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurulacağını belirtti. AB Komisyonu, ABD'den ithal edilen yaklaşık 2 milyar 800 milyon euro değerinde ürüne ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Bu ürünler arasında viski, yer fıstığı ezmesi, Harley-Davidson marka motosiklet ve Levi's marka kot pantolon bulunuyor.

Alman Bakan: Karar yanlış ve yasa dışı

ABD'nin ek gümrük vergisi uygulama kararı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G-7 grubunun finans bakanları toplantısı için Kanada'nın Whistler kentinde bulunan bakanların da gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD'nin kararını "yanlış" ve uluslararası gümrük vergileri kurallarını ihlal etmesi nedeniyle "yasa dışı" bulduğunu belirterek, AB'nin "güçlü ve akıllıca" bir şekilde yanıt vereceğini belirtti. "Trans-Atlantik ilişkiler için iyi bir gün değil" diyen Scholz,  "Avrupa Komisyonu, ilgili uluslararası kurallar ve ilgili zaman aralıkları içerisinde uygulanacak önlemler hazırladı" dedi.

G-7 toplantısı için Kanada'da olan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire da ABD'nin ek gümrük vergisi uygulama kararının "haksız ve gereksiz" olduğunu söyledi. Kararın küresel büyüme için "tehlikeli sonuçlar" doğuracağını belirten Le Maire, çelik ile alüminyuma getirilen ek gümrük vergisi yürürlükte olduğu sürece müzakere etmeyeceklerini ifade etti. Le Maire, "Baskı altında müzakere etmeyi reddediyoruz" dedi.

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