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ABD’nin Nebraska eyaletinde okulların silahlandırılması tartışılıyor

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ABD’nin Nebraska eyaletinde Bismarck Polis Departmanı, okullarda yaşanabilecek silahlı saldırılara karşı önlem almak amacıyla ek bütçe talep etti.
ABD’nin Nebraska eyaletinde okulların silahlandırılması tartışılıyor

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Bismarck Polis Departmanı, yerel okullarda yaşanabilecek silahlı saldırılara karşı tüfek, çelik yelek ve ilk yardım kitleri için kent bütçesinden 25 bin dolardan fazla ek bütçe talebinde bulundu.

'FLORİDA'DA YAŞANAN SALDIRI ETKİLİ OLDU'

CNN'e açıklamalarda bulunan polis şefi Dave Draovitch, Florida'da bulunan Stoneman Douglas Lisesi'nde yaşanan olayların yetkililerin konuyu gündeme almasında etkili olduğunu söyledi.

Florida'dadaki Stoneman Douglas Lisesi'nde Şubat 2017'de yaşanan olayda, okulun eski bir öğrencisi elinde bulunan tüfekle okula gelerek 17 öğrenciyi öldürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise öğretmenlerin silah taşıma yetkisine sahip olmaları gerektiğini ve silah satın alanlara karşı geçmişe dönük olarak daha sıkı kontrol uygulanması gerektiğini söylemişti.

Yaşanan saldırılardan sonra ABD'de ülke çapında gerçekleşen protestolarda ateşli silahlara dönük kontrollerin sıkılaştırması ve önemlerin alınması yönünde çağrılar yapılmıştı.

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