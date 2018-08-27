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'ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Avrupa tepki göstermeli'

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Türkiye'yi ziyarete hazırlanan Almanya Dışişleri Bakanı, ABD'yle ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
'ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına Avrupa tepki göstermeli'

Heiko Maas, ABD'nin Rusya, Türkiye, Çin ve diğer önemli ekonomik partnerlere yönelik yaptırımlarına Avrupa'nın tepki göstermesi çağrısı yaptı.

Alman haber ajansı DPA'ya demeç veren Maas, "Washington, Avrupa ve Almanya'yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi konusunda Avrupa ülkelerini kışkırtıyor. Rusya, Türkiye, Çin'e uygulanan ve belki de gelecekte bir başka önemli ticari partnerimize uygulanabilecek son derece plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" dedi.

'WASHINGTON'LA İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRME VAKTİ GELDİ'

ABD'yle ilişkileri gözden geçirme vaktinin geldiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, 3 Ekim'de ABD'de başlayacak Almanya Yılı'nın Amerikan yönetimine yönelik yeni politika geliştirilmesi için kullanmayı planladığını söyledi. Almanya-ABD ilişkilerine atıfla "Transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" vurgusu yaptı.

ABD'NİN YENİ YAPTIRIMLARI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımların bugün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörülmüştü.

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