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ABD'nin Teksas Eyaletinde Buzlanan Yolda 133 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi Öldü

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ABD’nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 133 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Teksas Eyaletinde Buzlanan Yolda 133 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi Öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 133 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Forth Worth Polis Departmanı Sözcüsü, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanındaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Sözcü, söz konusu kazada 133 aracın birbirine girdiği bilgisini de paylaştı.

Sabah meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğü teyit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar konusunda ise bilgi verilmedi.

Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekiplerinin kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığı aktarıldı.

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