ABD’nin Yeni Başkanı Kim Olacak?

ABD’de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden’ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki “en kritik” seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için nefesler tutuldu.

ABD’de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. İşte resmi olmayan sonuçlara göre eyaletlerde son durum…

Kentucky’de Trump, Vermont’ta Biden kazandı Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky’deki oyların yüzde 53,7’sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden’a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı. Vermont’ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump’ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky’de 8 delegeyi, Biden ise Vermont’ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı. West Virginia’da Trump, Virginia’da Biden zaferi Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden’i yendi.

Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton’ı yenmişti. West Virginia’yı kazanan son Demokrat 1996’da Bill Clinton olmuştu. Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia’da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, West Virginia’da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia’da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. Mississippi’de Trump, Massachusetts’te Biden kazandı Trump, Mississippi’deki oyların çoğunluğunu elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden’ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi.

Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı. Bu sonuçlarla Trump toplam 19, Biden ise toplam 28 delegeye ulaştı.

Alabama’yı Trump, Delaware ve Illinois’ı Biden kazandı Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat Joe Biden kazandı. Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de Alabama eyaletinde rakibi Hillary Clinton’ı yenmişti.

Diğer taraftan Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. Her iki eyaleti 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı. Trump, Alabama’da 9 delege kazanırken, Biden ise Delaware’de 3, Illinois’de 20 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Tennessee’de, Biden New Jersey’de kazandı Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı. Trump, Tennessee’de 11 delege kazanmış oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump Indiana’da, Biden Maryland’da kazandı Trump, Indiana’da Demokrat rakibi Joe Biden’ı geride bıraktı. Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi. Bu sonuçla Trump, Indiana’da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland’da hanesine 10 delege yazdırdı.

New York ve California’da zafer Biden’ın Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden, New York ve California eyaletlerinde rakibi Trump’ı geride bıraktı. Biden, New York’ta 29, California’da 55 delege kazanmış oldu. Trump Kansas, Missouri ve Ohio eyaletlerini kazandı Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden’ı geride bıraktı.

Trump, Kansas’ta 6, Missouri’de 10, Ohio’da 18 delege kazandı. Anketler Biden’ı işaret ediyor Şimdiye kadar yapılan anketlerin çoğunda Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın yarışı önde götürdüğü görüldü, ancak salıncak eyaletlerin durumu ve Trump’ın dört yıl önceki gibi bir sürprize imza atma olasılığı da devam ediyor.

Salıncak eyaletlerden biri olan Pensilvanya’dan gelecek sonuçların seçim yarışında kritik bir gösterge olacağı tahmin ediliyor. ABD’de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Trump Washington’da, Biden Delaware’de Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray’da seçim sonuçlarını takip edecek. Kazanması durumunda Trump’ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray’da yapması bekleniyor. Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania’da miting düzenledi. Daha sonra Delaware eyaletine geçen Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.