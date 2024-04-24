AB'nin büyük porno siteleri için getirdiği katı kurallar yürürlüğe girdi

Aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan porno siteleri Pornhub ve Stripchat, bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun belirlediği katı kurallara uymak zorunda kalacak.

Üç büyük porno sitesinden biri olan Xvideos da Avrupa Dijital Hizmetler Yasası (DSA) uyarınca getirilen yeni yükümlülükleri yarından itibaren uygulamaya başlayacak.

Bu porno siteleri, artık kullanıcı yaşı ve yasa dışı görseller konusunda daha sıkı bir denetim yapmak zorunda olacak.

Üç site, “intikam pornosu” gibi, kişilerin rızası dışında yayınlanan görüntülere izin vermeyecek.

AB Komisyonu, yeni yasal düzenlemeye uyum konusunda gerekli hazırlığı yapmaları için porno sitelerine 4 aylık bir hazırlık süresi tanımıştı.

Pornhub, XVideos ve Stripchat, 4 aylık sürede çocuk istismarının önlenmesi ve reşit olmayanların sitelere girişinin engellenmesi de dahil, kullanıcıları koruma ve sistemden kaynaklı riskleri azaltma konusunda bir dizi önlem aldı.

Uyum süreci Pornhub ve Stripchat için Pazar günü sona erdi. Xvideos için de süre yarın doluyor.

Yasa sitelere hangi yükümlülükleri getiriyor?

DSA yasası, özellikle çocuk istismarının önlenmesi ve yasa dışı görüntülerin yayılmasını önleme konusunda porno sitelerine geniş yükümlülükler getiriyor.

Bu sitelerin daha güvenli ve şeffaf hale getirilmesini zorunlu kılan yasal düzenleme uyarınca, daha sıkı bir yaş doğrulama sistemi uygulanacak.

Böylece, 18 yaşından küçüklerin pornografik içeriklere erişimine izin verilmeyecek.

Üç büyük porno sitesi, yasa dışı görseller konusunda daha sıkı denetim uygulayacak. Kişilerin izni olmadan cinsel içerikli görüntülerin yayınlanması engellenerek, intikam pornosu sorununun önüne geçilecek.

Avrupa Birliği’nin getirdiği yükümlülükler kapsamında üç porno sitesi, yapay zeka aracılığıyla elde edilen ve “deepfake pornografi” olarak bilinen yasa dışı görüntülerin yayılmasına da izin vermeyecek.

Porno siteleri, bir kişinin hayatını veya güvenliğini tehdit eden bir suçun işlendiği, işlenmekte olduğu veya işlenme ihtimalinin bulunduğuna dair şüphe uyandıran herhangi bir bilgi elde ettiklerinde, derhal güvenlik güçlerine bilgi verecek.

Bu sitelerde etnik köken, siyasi görüşler veya cinsel yönelim gibi hassas verilerin profilinin çıkarılmasına dayanan veya reşit olmayanları hedef alan reklamların sunulmasına artık son verilecek.

Porno sitelerinin risk değerlendirme raporlarında özellikle küçüklerin zihinsel ve fiziksel sağlığının korunmasına yönelik her türlü olumsuz etki ayrıntılı olarak belirtilecek.

Sitelerin içerikleri, AB kurumlarının denetimine açık olacak. Üç porno sitesi, denetleme süreçlerine ilişkin yılda bir kez şeffaflık raporları yayınlamak zorunda olacak.

AB’nin öngördüğü düzenlemeleri ihlal eden internet sitelerine, ağır para cezaları uygulanıyor.

AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında daha önce Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip internet platformlarına yönelik kurallar getirmişti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager; Pornhub, XVideos ve Stripchat'in de diğer büyük internet platformları gibi yeni yasal yükümlülüklere tabi olmasını "memnuniyet verici" olarak değerlendirmişti.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da, çocuklar için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirmişti.