  • BIST 102.411
  • Altın 221,048
  • Dolar 5,2467
  • Euro 5,9446
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

AB’nin büyüme tahmini düşürüldü

» »
Avrupa Birliği'nin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,9'dan 1,5'e, 2020 için yüzde 1,8'den 1,7'ye düşürüldü.
AB’nin büyüme tahmini düşürüldü

Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,9'dan 1,5'e, 2020 için yüzde 1,8'den 1,7'ye düşürüldü.

AB Komisyonu, 2019 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı.

Raporda, bir önceki rapora kıyasla AB için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,9'dan yüzde 1,5'e, 2020 için ise yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye indirildi.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,6 olacağı belirtilen raporda 2020'de enflasyonun yüzde 1,8 oranında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Avro Bölgesi büyümesinin de 2019'da yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e, 2020'de 1,7'den 1,6'ya düşürüldüğü raporda, enflasyonun Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,4, 2020'de yüzde 1,5 olmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, 2019 yılında büyüme oranı önceki rapora kıyasla Almanya'nın yüzde 1,8'den yüzde 1,1'e, Fransa'nın yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e, İtalya'nın yüzde 1,2'den yüzde 0,2'ye, İspanya'nın yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e, Hollanda'nın yüzde 2,4'den yüzde 1,7'ye, Belçika'nın yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirilirken, İngiltere'nin yüzde 1,2'den 1,3'e, Yunanistan'ın da yüzde 2'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

Raporda, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler olduğu, tahminlerin aşağı yönlü risklere maruz kalabileceğine dikkat çekildi.

Ticari gerilimlerin bir miktar azalmasına rağmen halen endişe kaynağı olduğu belirtilen raporda, Çin ekonomisinin küresel finansal piyasaların beklentisinden daha fazla yavaşlayabileceği, gelişmekte olan piyasaların büyüme oranlarında ve risk duyarlılıklarında ani değişiklikler yaşanabileceği ifade edildi.

Raporda, Brexit sürecinin AB ekonomisi açısından belirsizlik kaynağı olduğunun altı çizildi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna, AB ve Nato’ya tam üye olma sürecini belirledi07 Şubat 2019 Perşembe 16:40
  • "Venezuela'ya yönelik askeri müdahale felaket olur"07 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  • AB içinde kavga: Sizin gibiler için cehennemde özel bir yer var07 Şubat 2019 Perşembe 13:24
  • Papa'ya milyon dolarlık bağış teklifi: 40 gün vegan ol06 Şubat 2019 Çarşamba 20:26
  • Rusya bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırdı06 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
  • Rusya'nın enerji gelirleri 2018'de arttı06 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
  • Almanya’da Türk düğün konvoyu otobanı kitledi: Polis zanlıları arıyor06 Şubat 2019 Çarşamba 14:09
  • Macron 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etti06 Şubat 2019 Çarşamba 09:51
  • Pavlopoulos: Yunanistan, Türkiye ile barışçıl ilişkiler geliştirmek istiyor05 Şubat 2019 Salı 18:35
  • Apple, beyan etmediği vergiler için Fransa ile anlaşmaya vardı05 Şubat 2019 Salı 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti