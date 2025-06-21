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Acı haber! 25 yaşında hayatını kaybetti

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Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsünde meydana gelen üzücü olayda, 25 yaşındaki Lilian Bahati Kunzi, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Acı haber! 25 yaşında hayatını kaybetti

Kampüs içerisinde fenalaşan Kunzi’ye ilk müdahale olay yerine çağrılan Güzelyurt Sağlık Ocağı ekipleri tarafından yapıldı.

Durumunun ciddiyeti üzerine ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kunzi’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenilirken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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