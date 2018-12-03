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Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Muhteşem Performans

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Güzelyurt Belediyesi bu yıl XV. düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen oyunlar büyük beğeni topluyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Muhteşem Performans

Güzelyurt Belediyesi bu yıl XV. düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen oyunlar büyük beğeni topluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “Çıkmaz Sokak Çocukları” adlı oyun 30 Kasım Cuma günü Güzelyurt AKM’de sahnelendi.

Lyle Kessler’in yazdığı, Muzaffer H.Kırıkkalp’in yönettiği ve oyuncuların muhteşem bir performans sergilediği oyun ayakta alkışlandı.

2 perdeden oluşan oyun zor şartlar içinde hayatta kalma mücadelesi veren iki kardeş ile hayatlarına giren esrarengiz bir adamın başından geçen trajik olaylar konu ediliyor.

Özçınar “EKİBİ KUTLADI”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nu XV. Tiyatro Günleri’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, oyunu izlerken büyük bir keyif aldığını vurguladı. Tiyatro ekibini böylesine muhteşem bir performans sergilemelerinden dolayı kutlayan Özçınar, oyunun dramaturku Seyfettin Erol’a gecenin anısına plaket takdim etti.

Zalihe Susuzlu Tiyatrosu 8 Aralık’ta Güzelyurt’ta

XV. Tiyatro Günleri kapsamında 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Bas Da Gel Anam Bas da Gel” adlı oyunu saat 20:00’da Güzelyurt AKM’de halka ücretsiz sahnelenecek.

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