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Adana'da su dolan işçi servisinde mahsur kalan 17 işçi kurtarıldı

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Adana’da yağmur suyuyla dolan yolda mahsur kalan minibüsün üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 17 kişiye şişme botla ulaşıldı.
Adana'da su dolan işçi servisinde mahsur kalan 17 işçi kurtarıldı

Adana’da yağmur suyuyla dolan yolda servis minibüsünde mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bir köprünün altında servis minibüsünün mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın üzerine çıkarak bekleyen 17 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekip, şişme botla suya girerek minibüs üzerindekileri kurtardı.

Minibüs sürücüsü Harun Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin dışında 16 kişinin minibüste bulunduğunu, bu kişileri işe götürmek için yola çıktığını anlattı.

Dönmez, "Yolda herhangi bir uyarı levhası yoktu. Yolda ilerlerken köprü girişindeki su birikintisine girdik ve araç kontrolümden çıkıp sürüklenmeye başladı. Aracın içi suyla dolmaya başlayınca bizler de üzerine çıkıp yardım bekledik" diye konuştu.

Polis ekipleri, yolu şeritle ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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