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Ada'yı sallayan seks skandalı: Onunla sevişmek keyifliydi

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Ada'yı sallayan seks skandalı: Onunla sevişmek keyifliydi
Ada'yı sallayan seks skandalı: Onunla sevişmek keyifliydi

Newcastle United'ın eski futbolcusu Steven Taylor'ın, sevgilisi Diana Adomatis'i aldattığı ortaya çıktı. The Sun'a konuşan Adomatis, bir Avustralyalı modelin kendisine Taylor'la seks yaptığını söylediğini itiraf etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın eski futbolcusu Steven Taylor'ın adı seks skandalına karıştı. Geçtiğimiz yaz Avustralya takımı Wellington Phoenix'e transfer olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcunun sevgilisi Diana Adomatis'i aldattığı ortaya çıktı.

 

Ada'yı sallayan seks skandalı: Onunla sevişmek keyifliydi

''ONUNLA SEVİŞMENİN KEYFİNİ ÇIKARDIM'': The Sun'a konuşan Diana Adomatis, ekim ayında Yeni Zelanda'ya sevgilisinin yanına gittiğini ve burada başka bir kadından şok bir mesaj aldığını açıkladı. 22 yaşındaki güzel, Avustralyalı bir modelin kendisine "Erkek arkadaşın Steven Taylor'ın lanet olası bir yalancı olduğunu bilmeni isterim. Senden önce onunla sevişmenin keyfini çıkardım." şeklinde bir mesaj gönderdiğini söyledi.

 

Ada'yı sallayan seks skandalı: Onunla sevişmek keyifliydi

''GÜNAYDIN GÜZEL BACAKLI KADIN'': Öfkeden çılgına döndüğünü ifade eden Adomatis, Taylor'ın kendisini aldattığı kadına WhatsApp'tan "Günaydın güzel bacaklı kadın. Bu güzel popolu kadın bugün n'apıyor? Bugün o gerçek dışı vücudunu hissetmek isterdim." şeklinde mesaj attığını belirtti.

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Ada'yı sallayan seks skandalı: Onunla sevişmek keyifliydi

''ONU TERK ETTİM'': Taylor'ın kendisine de "Güzel bacaklı" diye hitap ettiğini söyleyen seksi model, "Onun okyanusa bakan evinin her yerinde sevişiyorduk. Ona vurulmuştum ve aşıktım. Ancak benden ikinci bir şans istemesine rağmen onu terk ettim." dedi.

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