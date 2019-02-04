Adliye’deki gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenenlerin sayısı en az 54 oldu.

Türkiye'de Balıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan karbonmonoksit gazından en az 54 kişi zehirlendi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, zehirlenenlerden üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Adliye'de, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan karbonmonoksit gazından en az 54 kişi zehirlendi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, zehirlenenlerden üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Balıkesir Adliyesi’ndeki gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenenlerin sayısı en az 54 oldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı “Adliye boşaltıldı. İtfaiye ile de görüştük. Karbondioksit sızması kontrol altına alındı. Zemin katta, bu gazın dağıldığı alanda, teknik alanda inceleme devam ediyor. Araştırma tamamlandığında kamuoyuna bilgi vereceğiz. Zehirlenmiş vakalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Önceliğimiz bu" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan ise "Yaralı sayısının fazla olmasının sebebi, o bölgede yaralıları kurtarmaya çalışan personelin de bulunması. Mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdi. İlk etapta zemin katta, arşivde 3 kişilik grupta hayati tehlike var. Adli ve idari soruşturmalar başlatıldı" diye konuştu.

Bugün öğlen saatlerinde Balıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan karbon monoksit nedeniyle çok sayıda kişi zehirlenmişti.