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Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 877 bini aştı

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Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 877 bini aştı
Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 877 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 499 artarak 877 bin 593'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 322 artışla 18 bin 540'a ulaştı.

Kıtada Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 257 ölümle Güney Afrika, 4 bin 691 ölümle Mısır ve 1174 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 459 bin 761'e ulaştı, bu ülkeyi 92 bin 947 vaka ile Mısır, 41 bin 804 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, salgına yakalanan 527 bin 821 kişi ise hastalığı yendi.

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