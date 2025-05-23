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Ağaçların altına kavanozla yasaklı madde gömdü!

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Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (metamfetamin Ve Hint Keneviri) Alma Ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan S.Y mahkemeye çıkarıldı.
Ağaçların altına kavanozla yasaklı madde gömdü!

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ezgi İşimtekin, 12.05.2025 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin parka alanı içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan arama neticesinde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının ağaçların altına kavanoz içerisinde gömdüğü 84 gram hintkenevirinin de ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede yasal bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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