  • BIST 118.161
  • Altın 397,179
  • Dolar 6,8583
  • Euro 7,7799
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

AGİT MİNSK Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmalara Kınama

» »
AGİT MİNSK Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmalara Kınama
AGİT MİNSK Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmalara Kınama

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişimini kınayarak, taraflara gerginliğin daha da tırmanmaması için önlem alma çağrısında bulundu.

Eş başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer sınırın Tovuz bölgesinde dün başlayan ve bugün de devam eden çatışmalarla ilgili bildiri yayımladı. 

Bildiride, çatışmadaki can kayıpları nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Ateşkes ihlallerini kınıyoruz. Tarafları, gerginliğin daha da tırmanması için aralarındaki mevcut doğrudan iletişim kanallarının kullanılması da dahil olmak üzere gereken tüm önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB dışişleri bakanlarından Ayasofya kararına kınama13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:55
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Ayasofya kararı Türkiye'nin iç işleridir"13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • AB Türkiye gündemiyle toplanıyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:09
  • AB dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldi13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:03
  • İspanya’da seçim13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:08
  • “Atatürk’ün evi soykırım müzesine dönüştürülsün”12 Temmuz 2020 Pazar 18:04
  • Dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, zenginlerin serveti 74 trilyon dolara yükseldi12 Temmuz 2020 Pazar 17:38
  • Papa'dan Ayasofya açıklaması12 Temmuz 2020 Pazar 16:59
  • Lavrov: "ABD, 'Rusya-Taliban işbirliği' iddiası hakkında kanıt sunmadı"11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:20
  • Bulgaristan ve Hırvatistan'dan Euroya Geçiş Adımı11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti