Ağız Ve Diş Bakımında 8 Temel Kural

Düzenli ağız ve diş bakımı genel sağlığın korunması bakımından önem taşıyor. Yetersiz ve eksik yapılan ağız ve diş bakımının birçok sağlık sorununun gelişmesinde önemli bir risk faktörü olduğunu, pandemi döneminde her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulundu.

“Mecbur kalmadıkça diş hekimine gitmiyoruz.”

“Ülkemizde diş hekimliği alanında ağırlıklı olarak tedavi edici hizmetler verilmektedir. Koruyucu uygulamalar için diş hekimine başvuru alışkanlığı henüz yaygınlık kazanmadı. Diş hekimine başvuru nedenleri arasında ilk sırayı ağrı şikâyeti alırken, herhangi bir şikâyeti olmayanların başvuru sıklığı sadece % 9’dur. Benzer şekilde, bir araştırmada da “Mecbur kalmadıkça diş hekimine gitmem” diyenlerin oranı da %84,4 olarak belirlenmiştir. Diğer bir araştırmaya göre; Türkiye’de diş fırçası kullanımının da kişi başına yılda bir adet olduğu görülmektedir. Doğru ağız bakımı yapabilmek için diş fırçasının 3-4 ayda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Yetersiz ağız ve diş bakımı sağlığımızı bozuyor

Ağız ve diş sağlığı, insan sağlığının ayrılmaz parçalarından biridir ve diyabet, kalp hastalıkları gibi pek çok kronik rahatsızlık ile sürekli bir etkileşim içindedir. Ağız ve diş sağlığında bozulma genel sağlığı tehdit edebilir.

Diş eti hastalıklarının kalp damar hastalıları, solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, şeker, erken doğum, doğum ağırlığı gibi risklerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Ağız, mikroorganizmaların yaşaması ve vücuda yayılmaları için uygun bir ortam sağlamaktadır. Bu nedenle pandemi döneminde de ağız hijyenini aksatmamak önemlidir.

Erken teşhis diş kayıplarını önlenebiliyor

Diş çürükleri ve dişeti hastalıkları büyük bir oranda önlenebilen ve kontrol altına alınabilen hastalıklardır. Çoğunlukla belirti vermeden ilerleyebildikleri için fark edildiklerinde birçok tedavi seçeneği için geç kalınmış olabilir bununla birlikte kemik ve diş kaybı ile sonuçlanabilir. 6 ayda bir yapılan kontroller ile diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi ağız ve diş sağlığının korunması için mümkündür ve gereklidir.

Ağız bakımı 6. Aydan itibaren başlamalı

Ağız ve diş bakımına, bebeklik döneminde 6. aydan itibaren ilk dişin ağızda görünmesi ile başlanmalıdır. 12-18. aya kadar ıslatılmış tülbent ya da gazlı bez yardımı ile sabah ve akşam yemeklerden sonra ağız ve diş temizliği yapılabilir. Azı dişleri sürdükten sonra ise fırça kullanımına başlanabilir. Macun kullanımına 3 yaştan itibaren başlanması ve diş fırçalamanın mutlaka ebeveyn gözetiminde yapılması önerilmektedir.

Ağız ve diş sağlığınızı korumak için 8 temel kural

Günlük ağız ve diş bakım rutini, günde 2 kere diş fırçalama ve günde 1 kere fırçalama sonrası diş ipi, diş arası fırçası veya dental kürdan ile arayüz temizliği şeklinde olmalıdır. Dişler üzerinde ve diş aralarında bulunan plağın düzenli olarak uzaklaştırılması, diş çürüklerini ve dişeti hastalıklarını önlemeye yardımcı olmaktadır. Bunun yanında aşağıda yer alan temel kurallar ile ağız ve diş sağlığını yaşam boyu korumak mümkündür;