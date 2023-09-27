Ağustos ayında 3 bin 547 reçete yazdı... 5 Zanlı, 8 gün daha tutuklu kalacak...

Sahte reçete soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde tutuklanan eczacı S.A, Doktor F.K ve başkası adına düzenlenen sahte reçetelere imza attıkları tespit edilen M.A, G.T ve E.K 3 vatandaş yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Doktor F.K, hakkında alınan ifadelerin 8 tanesinin aleyhinde olduğunu belirten polis, hesabına gönderilen paraların ne maksatla gönderildiğinin araştırıldığını söyledi. Ocak ayından bu yana toplamda 6 bin 51 reçete yazıldığını söyleyen polis, incelenen reçetelerden 8 tanesinin suç teşkil ettiğini söyledi.

Eczacı S.A., polise verdiği gönüllü ifadesinde ‘iyilik olsun diye yaptım’ dedi. Eczanede yapılan aramada 258 adet küpürü kesilmiş ilaç, 10 adet içi boş ilaç, 74 adet boş ilaç, 6 adet boş şurup, 4 adet boş göz damlası bulundu.

Polis, 5 bin 205 reçeteden 36’sının incelendiğini ve suça bağlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Sahte reçetelere imza atan vatandaşlar da verdikleri gönüllü ifadede imza attıklarını kabul ettiler.

Zanlılar hakkında 8 gün daha tutukluluk kararı verildi.