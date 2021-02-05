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‘Ailenin direği annedir’ diyen Erdoğan: Lezbiyenlerin dediklerine takılmayalım

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‘Ailenin direği annedir’ diyen Erdoğan: Lezbiyenlerin dediklerine takılmayalım
‘Ailenin direği annedir’ diyen Erdoğan: Lezbiyenlerin dediklerine takılmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ailenin direğinin anne olduğunu belirterek “Lezbiyenlerin mezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım” dedi.

Erdoğan, AKP’nin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6’ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

“Cennet annelerin ayaklarının altındadır” diyen cumhurbaşkanı, partisinin anneye farklı bir konum verdiğini, Türkiye olarak bugünlere gelebilmeyi aileye yapısına borçlu olunduğunu kaydetti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Ailelerimiz bizim için çok önemli. Batı dünyası, aile kurumunu yıktığı için derinden sarsılmaktadır. Ailenin direği annedir, anne. Lezbiyenlerin falan dediklerine takılmayalım, annemizin dediğine bakalım. Annelerimizle 2023’e yürüyeceğiz.”

‘Gençlere sahip çıkmalıyız’

Cumhurbaşkanı, ‘zihni ve kalbi olarak ülkesi, milleti ve değerleriyle bağı kopmuş bir kesimin varlığıyla da karşı karşıya’ kalındığını belirterek “Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız” ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: “Teröre ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız, yargının karşısına çıkaracağız. Her evladımızı sahiplenmek hem parti hem de hükümet olarak görevimizdir. Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye’de rektörlük basmaya kalkışanları hak arayıcısı olarak nitelendirmesi iki yüzlülüktür.”

 

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